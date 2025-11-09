استقالة مدير عام BBC والرئيسة التنفيذية للأخبار على خلفية بث خطاب مضلل لترامب

استقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية للأخبار ديبورا تورنيس، اليوم الأحد، بعد انتقادات بشأن الحياد والتحيز في مؤسسة الأخبار.

وجاء ذلك بسبب تحرير الهيئة لخطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة مضللة وتم بثه في فيلم وثائقي لبرنامج "بانوراما"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ديفي في بيان: "بشكل عام، تقدم (بي بي سي) أداءً جيدا، لكن وقعت بعض الأخطاء وبصفتي المدير العام عليّ أن أتحمل المسئولية النهائية"، وأكد أنه سيعمل مع مجلس الإدارة لتسهيل انتقال القيادة إلى خليفته.

من جهتها، صرحت تورنيس في بيان على موقع "بي بي سي" إنها قدمت استقالتها وتتحمل مسئوليتها الكاملة، ونوهت: "بينما تم ارتكاب أخطاء، أريد أن أوضح تماما أن الادعاءات الأخيرة بأن أخبار (بي بي سي) متحيزة مؤسساتيا هي ادعاءات خاطئة".

وتأتي هذه الاستقالات على خلفية قيام "بي بي سي" ببث خطابا معدلا للرئيس ترامب في 6 يناير عام 2021، يقول فيه لمثيري الشغب في الكونجرس: "سأسير معكم لنقاتل حتى النهاية".

بينما الخطاب الأصلي قال فيه: "سنسير إلى الكابيتول، وسنشجع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الشجعان من رجال ونساء".

وعلق نجل ترامب في منشور له على منصة "إكس" قائلا: "المراسلون في المملكة المتحدة مثل هنا في أمريكا، كاذبون ومليئون بالهراء".

ووصف سكرتير ترامب الصحفي هيئة "بي بي سي" بأنها "تبث أخبار مزيفة وآلة دعاية".