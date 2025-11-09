أكسيوس: اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد، بأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعتزمون تقديم حزمة من مشاريع القوانين قد تنهي الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر من شهر.

ووفقا لأكسيوس، تمثل هذه الخطوة أهم محاولة لتحقيق اختراق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية منذ بدء الأزمة.

من المتوقع أن يدعم عشرة على الأقل من الديمقراطيين في المجلس إجراء شكليا لدفع حزمة قوانين الإنفاق وتمويل قصير الأجل، وفقا لمصادر من كلا الحزبين.

وتشمل الحزمة أيضا التصويت المقرر في ديسمبر على تمديد الاعتمادات الضريبية لبرنامج "أوباماكير"، قانون الرعاية الصحية الأمريكي.

ويعتبر الإغلاق الحالي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إذ دخل يومه الـ39، نتيجة فشل الكونجرس في تمرير قوانين التمويل للدوائر الحكومية قبل بدء السنة المالية.

ويؤدي الإغلاق إلى وقف الأنشطة غير الضرورية في الوكالات الفيدرالية وإحالة موظفين إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.