 وزير الدفاع السعودي يبحث مع وزيري الخارجية والحرب الأمريكيين المستجدات الإقليمية والدولية
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 9:23 م القاهرة
وزير الدفاع السعودي يبحث مع وزيري الخارجية والحرب الأمريكيين المستجدات الإقليمية والدولية

واس
نشر في: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 8:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 8:53 م

التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي المكلف ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضره من الجانب الأمريكي عدد من كبار المسئولين.

