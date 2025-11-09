أمريكا: خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من تساقط ثلوج كثيفة في منطقة البحيرات العظمى

تتأهب مناطق واسعة من الولايات المتحدة لواحدة من أولى موجات الطقس الشتوي هذا الموسم، اليوم الأحد، مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج في السهول الشمالية، وتطور العواصف الثلجية شرقا عبر منطقة البحيرات العظمى، واستعداد الجنوب لموجة برد شديدة.

وشهدت أجزاء من منطقة شيكاغو صباح الأحد تساقطا خفيفا للثلوج، كمقدمة لتساقط "كثيف" متوقع أن يبدأ مساء في المجتمعات المحيطة ببحيرة ميشيجان، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عاصفة شتوية حتى يوم الإثنين، مع رياح تصل سرعتها إلى 48 كيلومتراً في الساعة وتساقط ثلوج قد يصل إلى 46 سنتيمتراً.

وقال خبير الأرصاد الجوية كيفن دوم من مكتب الهيئة في رومفيل، إلينوي: "هذه الجبهة ستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة جداً، وستخلق سيناريوهات صعبة خلال تنقلات صباح الإثنين".

ومع انخفاض درجات الحرارة في وسط البلاد، حذر خبراء الأرصاد من ظروف سفر خطرة عبر نشر تنبيهات جوية شتوية في ميشيجان، وإنديانا، وويسكونسن.

وقد تساقطت الثلوج صباح الأحد في شبه جزيرة ميشيجان العليا، حيث حذر خبراء الطقس من ضعف الرؤية مع توقعات بتراكم يصل إلى قدم واحدة بحلول الإثنين.

وفي إنديانا، توقع الخبراء تساقط ثلوج يصل إلى 28 سنتيمتراً مع تحذيرات من "سطوح زلقة" على الطرقات.

أما في أجزاء من ولاية ويسكونسن، فقد تصل كمية الثلوج إلى 15 سنتيمتراً.