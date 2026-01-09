إصابة 7 أشخاص في حريق مواسير الصرف الصحي بسنتريس ونقلهم لمستشفى أشمون

أُصيب 7 أشخاص في حريق مواسير الصرف الصحي بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء محاولات السيطرة على النيران، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت مصادر طبية أنه جارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وجارٍ متابعة حالتهم الصحية داخل المستشفى.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، فيما جرى فصل التيار الكهربائي عن القرية بالكامل كإجراء احترازي لتأمين موقع الحادث وحماية المواطنين.

وكان اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق في مخزن مواسير صرف صحي بقرية سنتريس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

كما تواصل القيادات الأمنية تواجدها بموقع الحريق لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة، تمهيدًا للانتهاء من أعمال الإطفاء والبدء في أعمال التبريد وحصر الخسائر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، فيما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة الكاملة على الموقف.