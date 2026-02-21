وزير خارجية بولندا يطالب الرعايا في إيران بمغادرتها

طالب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، رعايا بلاده بمغادرة إيران، محذرا من أن تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى ضربة عسكرية أمريكية.

وقال سيكورسكي - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - إنه باستثناء موظفي السفارة البولندية في طهران، فإنه لا ينبغي لأحد البقاء في إيران في الوقت الحالي.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية البولندية بأن سفارتها في طهران تراقب تطورات الأوضاع ولم تقم بتقليص عدد موظفيها في الوقت الحالي.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد طالب أول أمس الخميس الرعايا المتواجدين في إيران بمغادرة البلاد على الفور وتجنب السفر إليها.