 وزير خارجية بولندا يطالب الرعايا في إيران بمغادرتها
السبت 21 فبراير 2026 10:25 ص
وزير خارجية بولندا يطالب الرعايا في إيران بمغادرتها

وارسو - أ ش أ
نشر في: السبت 21 فبراير 2026 - 9:33 ص | آخر تحديث: السبت 21 فبراير 2026 - 9:33 ص

طالب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، رعايا بلاده بمغادرة إيران، محذرا من أن تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى ضربة عسكرية أمريكية.

وقال سيكورسكي - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - إنه باستثناء موظفي السفارة البولندية في طهران، فإنه لا ينبغي لأحد البقاء في إيران في الوقت الحالي.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية البولندية بأن سفارتها في طهران تراقب تطورات الأوضاع ولم تقم بتقليص عدد موظفيها في الوقت الحالي.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد طالب أول أمس الخميس الرعايا المتواجدين في إيران بمغادرة البلاد على الفور وتجنب السفر إليها.

