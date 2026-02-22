القلاوي حكما للجونة والمقاولون ومجدي للكهرباء والطلائع

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي الجولة التاسعة عشرة من دوري القسم الأول "دوري نايل"، والمقررة يوم الإثنين 23 فبراير 2026، وذلك بعد لقاء الأهلي وسموحة.

الجونة × المقاولون العرب

تُقام المباراة على استاد خالد بشارة، وتولى مهمة إدارة اللقاء الحكم حمادة القلاوي، بمساعدة إسلام أبو العطا وخالد حسين كحكام مساعدين، فيما سيكون هيثم الشريف الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو VAR، يتواجد محمد الشناوي كحكم رئيسي، ويعاونه محمد فتحي العيوطي.

كهرباء الإسماعيلية × طلائع الجيش

تُقام على ستاد الإسماعيلية، وأسندت مهمة إدارة المباراة إلى الحكم طارق مجدي، ويعاونه هاشم عبد المريد وسيد أبو خاطر كحكام مساعدين، بينما سيكون إبراهيم محجوب الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو، فسيشرف عليها عمرو الشناوي بمساعدة محمد أحمد الشناوي.