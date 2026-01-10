بريطانيا تخصص 270 مليون دولار للاستعداد لاحتمال نشر قواتها في أوكرانيا

قالت بريطانيا، إنها قررت تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتمويل الاستعدادات لاحتمال نشر قوات في أوكرانيا، بعد أن تعهدت هذا الأسبوع بمشاركة جنودها ضمن قوة متعددة الجنسيات هناك في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء على إعلان نوايا خلال قمة "تحالف الراغبين" لحلفاء أوكرانيا، يحدد الخطوط العريضة للانتشار المحتمل في المستقبل، بحسب وكالة رويترز.

وخلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف يوم الجمعة، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن الأموال ستنفق على تحديث المركبات وأنظمة الاتصالات والحماية من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى ضمان جاهزية القوات للانتشار.

جاء هذا الإعلان البريطاني بعد ساعات من إطلاق روسيا لصاروخ قوي فرط صوتي، فيما وصفه حلفاء كييف الأوروبيون بأنه محاولة لترهيبهم ومنعهم من دعم أوكرانيا.

وقال ماكرون إن فرنسا قد ترسل آلاف الجنود إلى القوة المتعددة الجنسيات في أوكرانيا، بهدف تعزيز الضمانات الأمنية لطمأنة كييف. ولم تفصح بريطانيا عن عدد القوات التي سترسلها، وقال ستارمر يوم الأربعاء إن خطط بريطانيا لا تزال قيد الإعداد.