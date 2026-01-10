نيمار: الدوري السعودي ضمن أفضل 6 دوريات في العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتبر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي سانتوس البرازيلي، أن الدوري السعودي يتطور بشكل كبير ويعد من بين أفضل 6 دوريات في العالم.

ولعب نيمار فترة قصيرة غير موفقة بقميص الهلال السعودي لم يشارك فيها فعليا سوى 5 مباريات سجل هدفا وحيث وصنع 3.

ورغم رحيله دون تأثير واضح مع الهلال والدوري السعودي بشكل عام إلا أن نيمار لا يزال يعتبر المسابقة المحلية من بين الأفضل على مستوى العالم.

وقال اللاعب في تصريحات لقناة "العربية": "اليوم الدوري السعودي تطور شيئا فشيئا، وأعتقد أنه مشروع طموح، والمباريات التي أشاهدها ألاحظ هذا الشيئ".

وأضاف: "المشروع الرياضي في السعودية بشكل عام يطور بشكل كبير، وبالنسبة لي الدوري هناك من أفضل 6 دوريات في العالم من حيث التنافسية".