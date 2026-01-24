أستاذ موارد مائية: سد النهضة الإثيوبي غير معرض للانهيار إنشائيا في الوقت الحالي

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة والخبير بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إن سد النهضة الإثيوبي غير معرض للانهيار إنشائيا في الوقت الحالي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «نظرة» عبر «صدى البلد»، أن الشركة المنفذة للسد شركة إيطالية متقدمة للغاية تقنيا، ومن المستبعد أن تقيم سدا على فالق زلزالي، موضحا أن «الأخدود الأعظم الإفريقي» يمر على الحدود بين إثيوبيا والصومال، ويبعد تماما عن موقع السد بنحو 800 كيلومتر.

ولفت إلى أن المسافة تشبه المسافة بين السد العالي والقاهرة، قائلا: «المزاعم كل شوية أن السد سينهار معدش فيه سدود دلوقتي بتقع، زي حوادث الطائرات واحد في المليون، ولا يوجد مانع من انهيار جزء لكن سيعاد ترميمه، وأنا لا أميل إلى تصديق أن السد معرض للانهيار في أي وقت، وأعتقد أنه مخاطبة لدغدغة عواطف الناس، ولا يمت للحقيقة العلمية بصلة».

وأشار إلى أن الاحتمال الوحيد يتمثل في وقوع «فيضان غزير جدًا» يحدث مرة كل 100 عام، تتجاوز تدفقاته 124 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف التدفقات الطبيعية للنيل الأزرق.

وأوضح أن الفيضان قد يؤدي إلى «جرف السد وإزاحته من طريقه»، وذلك فقا لعالم إثيوبي بجامعة جنوب كاليفورنيا.