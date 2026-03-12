أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33 شخصا، وإصابة 85 آخرين بجروح في مناطق متعددة من لبنان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.



ففي بلدة تمنين التحتا في البقاع شرق لبنان، أدت الغارات إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وفي بلدة شعت في البقاع أيضا، أسفر القصف عن مقتل 8 أشخاص وجرح 5 آخرين.

أما في الضاحية الجنوبية لبيروت، فقد أصيب 17 شخصا بجروح. وفي جنوب لبنان، استهدفت الغارات بلدتي دير انطار وبرج الشمالي، مما أوقع 6 قتلى و15 جريحا.

وفي العاصمة بيروت، قتل 8 أشخاص وأصيب 31 آخرون في غارة على منطقة الرملة البيضاء. كما شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة عرمون في جبل لبنان، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم طفل، في حصيلة ما زالت غير نهائية.

في غضون ذلك، أفاد مراسل روسيا اليوم، اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل مستمر ومنخفض جدا فوق العاصمة بيروت.



ويأتي ذلك بعد إعلان "حزب الله" اللبناني، استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بسرب من المسيرات الانقضاضية، وتجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق، أكد "حزب الله" تنفيذ 24 عملية نوعية شملت "عمليات التصدي لتحركات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش والمستوطنات".

هذا ولا تزال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تشهد تصعيدا عسكريا واسعا، مع إعلان "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية، ردا على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق عدة لبنانية.