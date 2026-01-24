قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة والخبير بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إن إثيوبيا تخطط لبناء ثلاث سدود جديدة بخلاف سد النهضة، لتصل السعة التخزينية الإجمالية إلى 200 مليار متر مكعب.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» عبر «صدى البلد» أن إثيوبيا أبلغت الاتحاد الإفريقي بهذه السدود التي رفضتها مصر، لافتا إلى اطلاعه على هذه السدود بمسمياتها وخرائطها.

وتساءل : «كيف ستخزن 200 مليار إذا كانت كل المياه في النيل الأزرق 49 مليار متر مكعب؟»، موضحا أن التخزين سيكون عبر سنوات وليس سنة واحدة، مستشهدا بتخزين 74 مليار متر مكعب في سد النهضة على مدار 7 سنوات.

وأشار إلى أن «البخر من البحيرات سيكون خصما من حصة مصر»، موضحا أن كل بجيرة تفقد ما بين 2 إلى 3 مليارات متر مكعب سنويا.

ولفت إلى رفض إثيوبيا الالتزام بضمان تدفق حد أدنى من المياه إلى مصر، مشيرا إلى أن إثيوبيا لديها أطماع في مياه النيل.

ورد على تعليق الإعلامي حمدي رزق، الذي أشار إلى أن «إثيوبيا تريد أن تبيع المياه»، قائلا: «النهاردة البيان اللي طالع من الجانب الإثيوبي بيقول كده، بيقول إن سيأتي وقت نبيع فيه المياه إلى مصر، في حين أن الأمم المتحدة لم تقر حتى اليوم مبدأ بيع مياه الأنهار، لأنها مورد طبيعي وليست من صنع الإنسان، يقول لك ما أنتم بتبيعوا البترول، لكن البترول رفاهية، العالم عاش آلاف السنين بدونه، إنما محدش يقدر يعيش من غير المياه».

وتحدث عن الدور الأمريكي المرتقب لحل أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب في ولايته الحالية «أقوى كثيرًا» من ولايته السابقة، مستشهدا بالعقوبات التي يفرضها على الدول، ورفع شعار «من ليس معي فهو ضدي».

وأكد أن العدالة تقتضي التوزيع «العادل» للموارد وليس التوزيع المتساوي الذي تطالب به إثيوبيا بالمخالفة للقانون الدولي، موضحا أن النيل الأزرق يبدأ بتدفقات قدرها 5 مليارات متر مكعب من بحيرة تانا، ويصل للحدود بـ 50 مليارا بفضل الروافد وامتلاكها لتسعة أحواض.