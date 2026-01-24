النفط يصعد نحو 3% بعد إرسال ترامب أسطولا حربيا نحو إيران

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الجمعة، بعد أن كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على إيران، من خلال فرض مزيد من العقوبات على السفن التي تنقل نفطها، وأعلن عن توجه أسطول حربي نحو الدولة الواقعة بالشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 1.82 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 65.88 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ 14 يناير كانون الثاني. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار، أو 2.9 بالمئة، إلى 61.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى أيضا منذ أكثر من أسبوع، وفق وكالة رويترز.

وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية تجاوزت 2.5 بالمئة.

وجددت تصريحات ترامب تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي. وتسببت الضغوط المتصاعدة في تزايد المخاوف من تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تواجه فيه قازاخستان صعوبة في استئناف الإنتاج من أحد أكبر حقول النفط في العالم.

وقال مسئول أمريكي، إن قطعا حربية تتضمن حاملة طائرات ومدمرات مزودة بصواريخ موجهة ستصل إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن واشنطن فرضت عقوبات على تسع سفن وثماني شركات ذات صلة تشارك في نقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وتشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن إيران هي رابع أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بحوالي 3.2 مليون برميل يوميا، بعد السعودية والعراق والإمارات. وهي مُصدر رئيسي للصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة شيفرون إن الإنتاج من حقل تنجيز في قازاخستان، أحد أكبر حقول النفط في العالم، لم يستأنف حتى الآن، وذلك بعدما أعلنت شركة تنجيزشيفرويل، المشغلة للحقل بقيادة شيفرون، إيقاف الإنتاج يوم الاثنين إثر اندلاع حريق.

وزاد هذا الحادث من مشكلات قطاع النفط في قازاخستان، والذي يعاني أصلا من اختناقات في منفذ التصدير الرئيسي على البحر الأسود، والذي تضرر من طائرات مسيرة أوكرانية.

وقال جيه.بي مورجان، يوم الجمعة، إن حقل تنجيز، الذي يمثل ما يقرب من نصف إنتاج قازاخستان، قد يظل خارج الخدمة لبقية الشهر، وإن متوسط ​​إنتاج قازاخستان من النفط الخام من المرجح أن يتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا فقط في يناير كانون الثاني مقارنة بالمستوى المعتاد الذي يبلغ حوالي 1.8 مليون برميل يوميا.

وصعدت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تحركات ترامب بشأن جرينلاند، لكنها انخفضت بنحو اثنين بالمئة أمس الخميس مع تراجعه عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على أوروبا واستبعاده القيام بعمل عسكري.

وقال ترامب أمس إن الدنمارك وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق يسمح "بالوصول الكامل" إلى جرينلاند.