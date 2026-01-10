وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 لـ35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادلين

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حجم الاستثمارات في السوق الداجني تصل إلى 100 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن العمالة في سوق الدواجن تزيد عن ثلاثة ملايين مواطن.

وأوضح أن هناك أكثر من 38 ألف منشأة، ويتم إنتاج 1.6 مليار طائر سنويًّا بجانب القطاع الريفي، فيما يصل إنتاج البيض إلى 16 مليار بيضة سنويًّا.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع سعر الكتكوت من 8 إلى 35 جنيهًا، مؤكدا أن كلا السعرين غير عادلين، وأوضح أن هذه الارتفاعات أحدثت بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه بعقد اجتماع مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن وشعبة البيض، حيث تعهدوا بضخ المزيد في الأسواق، مؤكدا أن الدولة عندما تجد شيئًا خرج عن الحدود الآمنة للمواطنين فإنها تتدخل بآليات معينة.

وأوضح أن هذه الآليات لا تتعارض مع الصناعة الوطنية بل تستهدف ضبط السوق، لكنه أشار إلى أن حالة السوق تكون وفقًا لحالة العرض والطلب.

وأفاد بأن ظروفًا قد تكون قد طرأت على السوق بسبب التغيرات المناخية ما أدى إلى خروج صغار المنتجين من أصحاب المزارع عن المنظومة، بجانب أعياد المسيحيين التي أثرت على الأسعار بسبب زيادة الاستهلاك.