كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات

أبدى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، رضاه عن الفوز العريض الذي حققه فريقه على الخلود بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن النتيجة جاءت مستحقة في ظل استغلال الطرد المبكر وركلة الجزاء التي منحت الفريق أفضلية واضحة منذ البداية.

وأوضح كونسيساو عقب اللقاء أن الاتحاد حسم المواجهة عمليًا في الشوط الأول بتسجيل ثلاثة أهداف، قبل إضافة الهدف الرابع في الشوط الثاني والحفاظ على التقدم حتى النهاية.

وعن صفقات الانتقالات الشتوية، فضّل المدرب البرتغالي عدم الحديث عنها في الوقت الحالي، مشددًا على تركيزه الكامل على المباريات فقط، ومؤكدًا في الوقت ذاته وجود تحركات قادمة.

وبشأن المنافسة على لقب الدوري، أشار إلى أن الفريق يتعامل مع المباريات خطوة بخطوة دون الالتفات للحسابات النهائية، كما برر غياب العبود باختيارات فنية تتعلق بالجاهزية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 26 نقطة، محققًا انتصاره الثامن في الدوري والخامس تواليًا.