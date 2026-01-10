فصيل كولومبي متمرد يدعو إلى تشكيل جبهة ضد أمريكا

دعا زعيم أكبر جماعة منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة السابقة (فارك) الجماعات المتمردة الأخرى إلى التكاتف لمواجهة التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك في رسالة مصورة أكدت الجماعة صحتها اليوم الجمعة.

وتأتي دعوة الزعيم نيستور جريجوريو فيرا، المعروف باسمه الحركي "إيفان مورديسكو"، في أعقاب التوغل الأمريكي في فنزويلا المجاورة، والذي أسفر عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب وكالة رويترز.

وقال فيرا في المقطع المصور الذي ظهر فيه مرتديا زيا مموها ومحاطا باثنين من المقاتلين المسلحين، إن شبح التدخل العسكري يخيم على الجميع على حد سواء. نحثكم على تنحية خلافاتكم جانبا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو - وهو مقاتل سابق تعهد بإحلال السلام في البلاد بعد أكثر من ستة عقود من الصراع المسلح الداخلي - بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في فبرايرشباط، حسبما أعلن ترامب يوم الجمعة.

ويأتي الاجتماع المزمع عقده بعد أيام من تهديد ترامب لكولومبيا بعمل عسكري. واتهم ترامب مرارا وتكرارا إدارة بيترو، دون دليل، بتمكين التدفق المستمر للكوكايين إلى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على الزعيم الكولومبي في أكتوبر.

وأضاف فيرا موجها حديثه إلى جيش التحرير الوطني وحركة ماركيتاليا الثانية وهيئة تنسيق حرب العصابات التابعة للجيش البوليفاري المنبثق أيضا عن فارك: "القدر يدعونا إلى الاتحاد. نحن لسنا قوى متشرذمة، نحن ورثة قضية واحدة. دعونا ننسج الوحدة من خلال العمل ونشكل الكتلة المتمردة العظيمة التي ستدحر أعداء الوطن الأكبر".

إلا أن هذا لم يشمل ثاني أكبر جماعة منشقة عن فارك، والمعروفة باسم هيئة الأركان العامة المركزية، والتي انفصلت عن جماعة فيرا عام 2024.