ترامب : أمريكا بحاجة إلى امتلاك جرينلاند لردع روسيا والصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك جزيرة جرينلاند لمنع روسيا أو الصين من احتلالها في المستقبل.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماعه مع مسئولين تنفيذيين لشركات نفط: "سنفعل شيئا بشأن جرينلاند سواء أعجبهم أم لا. لأننا إذا لم نفعل ذلك، فسوف تستولى روسيا أو الصين على جرينلاند، ولن تكون روسيا أو الصين جارتنا".

وقال ترامب بأن الولايات المتحدة يجب أن تستحوذ على جرينلاند، على الرغم من أن لديها بالفعل وجود عسكري في الجزيرة بموجب اتفاقية عام 1951، لأن مثل هذه الاتفاقيات ليست كافية لضمان الدفاع عن جرينلاند. وتعد الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها إقليما مستقلا تابعا لمملكة الدنمارك.

وأضاف: «يجب الدفاع عن الملكية. لا عن عقود الإيجار. وعلينا أن ندافع عن جرينلاند. وإذا لم نفعل ذلك، فإن الصين أو روسيا ستفعل ذلك».

ويناقش ترامب ومسئولو البيت الأبيض خططا متنوعة لإخضاع جرينلاند لسيطرة الولايات المتحدة، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للجيش الأمريكي ودفع مبالغ مالية لسكان جرينلاند في محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمرك وربما الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وأبدى قادة في الدنمارك وعموم أوروبا استياء شديدا في الأيام الأخيرة من تصريحات ترامب ومسئولين آخرين في البيت الأبيض الذين أكدوا حقهم في جرينلاند. والولايات المتحدة والدنمارك عضوان في حلف شمال الأطلسي وتربطهما اتفاقية دفاع مشترك.

وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك، يوم الثلاثاء، بيانا مشتركا جاء فيه أن جرينلاند والدنمارك فقط هما من يقرران الأمور المتعلقة بعلاقاتهما.