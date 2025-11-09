ترامب يعتزم دفع 2000 دولار لكل مواطن أمريكي باستثناء ذوي الدخل المرتفع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الحكومة الأمريكية ستدفع لمعظم المواطنين "مبلغا نقديا" لا يقل عن 2000 دولار لكل منهم.

وأشار ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال" إلى أنه سيتم استثناء المواطنين ذوي الدخل المرتفع فقط، دون تحديد مستويات الدخل أو الجدول الزمني لذلك.

ويأتي منشور ترامب بعد نحو أسبوع من تحقيق الديمقراطيين مكاسب في أنحاء البلاد في العديد من الانتخابات المحلية وعلى مستوى الولايات، حيث فازوا بشكل ملحوظ بمنصبي حكامي ولايتي نيوجيرسي وفيرجينيا، وانتزعوا السيطرة على مقاعد من الجمهوريين في لجنة الخدمات العامة في جورجيا، وهي ولاية مؤيدة بشدة للجمهوريين.

وبعد الانتخابات، برزت انتقادات داخل صفوف أنصار ترامب أنفسهم تشير إلى أنه لم يول اهتماما كافيا لقاعدته الانتخابية الأساسية، الذين وعدهم خلال حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف المعيشة.

وكان الرئيس ترامب قد طرح علنا فكرة صرف مبلغ نقدي للمواطنين الأمريكيين منذ عدة أشهر، لكنه لم يتابع الأمر آنذاك.