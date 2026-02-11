تركيا: مشاجرة في البرلمان على خلفية تعيين وزير عدل مثير للجدل

شهدت البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، اشتباكات بين نواب من الحزب الحاكم والمعارضة على خلفية تعيين شخصية مثيرة للجدل في وزارة العدل ضمن تعديل وزاري.

وحاول نواب المعارضة منع نائب عام إسطنبول، أكين جورليك، الذي عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيرا العدل، من أداء اليمين القانونية في البرلمان.

ومع احتدام التوتر، شوهد النواب يدفعون بعضهم البعض، بينما قام بعضهم بتبادل اللكمات.

وكان جورليك، بصفته النائب العام لإسطنبول، قد ترأس محاكمات بارزة ضد عدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، وهي محاكمات طالما انتقدتها المعارضة باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وشوهد النائب العام السابق، في وقت لاحق، يؤدي القسم محاطا بنواب من الحزب الحاكم.

وعين أردوغان، أيضا مصطفى شيفتشي، حاكم ولاية أرضروم الواقعة شرقي البلاد، وزيرا للداخلية.

وتم اعتقال مئات المسؤولين في البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري على خلفية تحقيقات تتعلق بالفساد، ومن بينهم رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي تم اعتقاله العام الماضي، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أبرز منافس لأردوغان.

وتؤكد الحكومة، أن السلطة القضائية تمارس عملها بشكل مستقل.

ولم يُذكر أي سبب رسمي للتعديل الوزاري اليوم الأربعاء، وإن كانت الجريدة الرسمية قد ذكرت أن الوزراء الذين سيتركون مناصبهم قد "طلبوا إعفاءهم" من مهامهم.