وزيرا خارجية عمان وقبرص يبحثان مستجدات الملف النووي الإيراني

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الشؤون الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس.

وذكرت الخارجية العمانية، أن الاتصال يأتي في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وانتظام التشاور بشأن مختلف القضايا والتطوّرات الراهنة، وفي مقدمتها جهود الوساطة المبذولة بشأن الملف النووي الإيراني، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأضافت الخارجية، كما يأتي هذا الاتصال في إطار الاهتمام الأوروبي بدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وخفض التصعيد، ولا سيما في ضوء رئاسة قبرص للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.