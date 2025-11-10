محافظ البنك المركزي السابق في بوليفيا يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للمالية

أدى محافظ البنك المركزي السابق والخبير الاقتصادي خوسيه جابرييل إسبينوزا، اليوم الأحد، اليمين الدستورية وزيرا جديدا للمالية في بوليفيا، مُكلفا بإعادة الاستقرار لاقتصاد تعصف به معدلات تضخم مرتفعة، ونقص في السلع، وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية.

وكان إسبينوزا، وهو منتقد منذ فترة طويلة للإدارة الاقتصادية التي اتبعها الرئيس السابق لويس آرسي، قد دعم في البداية رجل الأعمال صامويل دوريا ميدينا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قبل أن ينضم إلى فريق الرئيس رودريجو باز في جولة الإعادة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومنذ ذلك الحين، دأب إسبينوزا على تشجيع انفتاح بوليفيا على الاستثمار الأجنبي في ظل قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها.

وقال إسبينوزا أمس الأول الجمعة في قمة للأعمال في مدينة سنتا كروز: "نريد أن تعود الاستثمارات وأن تظل أبواب بوليفيا مفتوحة أمام العالم."

وتعهد إسبنوزا بتوفير الضمان القانوني والدعم الكامل من الحكومة للعقود الممنوحة للقطاع الخاص، مضيفا: "نريد أن نصبح شريكا يُعتمد عليه، لا خصما للاستثمار."

ومن بين الوزراء الآخرين في الحكومة المكونة من 16 وزيرا، تولى فرناندو هوجو أرامايو منصب وزير الخارجية، وخوسيه لويس لوبو منصب وزير شئون الرئاسة، وسيرجيو ماوريسيو ميديناسيللي مونروي منصب وزير الهيدروكربونات والطاقة.