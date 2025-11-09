قدم الإعلامي عمرو أديب، التهنئة للنادي الأهلي، عقب الفوز على نظيره نادي الزمالك في كأس السوبر المصري.

ووجه خلال برنامج «الحكاية» رسالة لجماهير الزمالك، قائلا: «عايز أقول لأخواتي وأبنائي في الزمالك معلش، أنت مبتلعبش مع حد عادي».

وأكد وجود «خلل في ميزان القوة في ساحة كرة القدم المصرية»، متسائلا عن الفوارق في القدرات المالية بين الناديين، قائلا: «ليه الأهلي هو بس اللي عنده الإمكانيات؟ إحنا بنلاعب فريق لا يشتري إلا مهاجمين، بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس مرمى».

وأضاف أن الأهلي «دفع فلوس لا قيمة لنا بها»، في إشارة إلى أن القدرة الشرائية للأهلي تفوق قدرة الأندية الأخرى على المنافسة، قائلا إن «أقل لاعيب اللي كان تعبان وغلبان النهاردة اسمه تريزيجيه، وإحنا فريق غلابة لكن رجالة».