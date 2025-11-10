إسبانيا تتجنب مناقشة التوتر بين أمريكا وفنزويلا في قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بكولومبيا

اتخذ رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، نفس مسار قادة أوروبيين آخرين في اختياره عدم التعقيب على التوترات المتصاعدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفنزويلا على خلفية انتشار عسكري أمريكي بالمنطقة.

وغادر سانشيز مبكرا، اليوم الأحد، قمة الاتحاد الأوروبي ودول منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية في سانتا مارتا بكولومبيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع تأثير هذا التجمع الذي يضم 60 دولة، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات، بسبب ضعف نسبة الحضور، حيث لم يشارك فيه سوى تسعة رؤساء دول أو حكومات، بينهم رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، ورئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.