شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط

علق محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق على خسارة ناديه لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدفين دون رد، مساء الأحد، في أبو ظبي.

صرح شيكابالا عبر قناة MBC مصر 2 "نعاني من مشاكل عديدة، فالزمالك لم يصل إلى مرمى الأهلي مرتين فقط بعد مشاركة عبد الله السعيد من مقاعد البدلاء".

أضاف "مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط، بل الفريق معمول غلط، ولا أقصد بكلامي أنني ضد مسؤولي النادي".

أوضح "لقد انضم اللاعبين الجدد في بداية الموسم الجاري، وقبل مشكلة الجيد، وهو ما يؤكد أن هناك مشكلة واضحة في الخيارات".

وشدد "لابد من اختيارات صحيحة في الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وضم لاعبين يناسبون النادي، وهناك لاعبون لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك".

وأتم شيكابالا "لقد تميز لاعبان فقط أمام الأهلي، وهما محمد شحاتة وأحمد فتوح، رغم أنهما عائدان بعد فترة غياب طويلة".