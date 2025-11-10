ترامب يعفو عن جولياني وآخرين متورطين في محاولة إبطال نتائج انتخابات 2020

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئول بوزارة العدل الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن محاميه الشخصي السابق رودي جولياني ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وآخرين متهمين بدعم محاولات الجمهوريين لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.

ونشر المدعي الأمريكي المختص بقضايا العفو إد مارتن على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان موقع بالعفو "الكامل وغير المشروط" الذي يتضمن أيضا المدعين المحافظين سيدني بول وجون إيستمان.

ولا ينطبق العفو الرئاسي إلا على الجرائم الفيدراليةن ولم يُتهم أي من الحلفاء في قضايا فيدرالية.

وتؤكد الخطوة على جهود ترامب لمواصلة إعادة كتابة تاريخ انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

ولم يرد البيت الأبيض على رسالة بالبريد الإلكتروني للتعقيب.