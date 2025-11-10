مناطق روسية تستدعي جنود الاحتياط لحماية البنية التحتية المهمة

بدأت 19 منطقة روسية على الأقل حملة لاستدعاء جنود الاحتياط؛ للمشاركة في حماية البنية التحتية المهمة، بما في ذلك مصافي النفط، بحسب ما نقلته صحيفة كومرسانت عن مصدر بيانات علني.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح باستدعاء جنود الاحتياط لهذه الأغراض في الرابع من نوفمبر، طبقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وبدأت جمهورية تتارستان الروسية، استدعاء جنود الاحتياط لحراسة منشآت النفط في كازان ونيجنكامسك.

وفي جمهورية باشكورتوستان الروسية، سوف يشكل جنود الاحتياط ما يسمى "مجموعات إطلاق النار المتحركة" لحماية منشآت الوقود والطاقة والبتروكيماوية الرئيسية بما في ذلك في منشأة النفط باشنفت والموقعين الصناعيين أوفانفتخيم وجازبروم من الهجمات بالمسيرات.