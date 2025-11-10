الناخبون يتوافدون على اللجان الفرعية للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025

انطلقت منذ قليل، فى الساعة التاسعة صباحا عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وتشمل ١٤ محافظة.

وبدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى الانتخابات في المرحلة الأولى في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1281 مرشحا وقائمة بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى : الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بمحافظات المرحلة الأولى بلغ 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، موزعين على 70 دائرة انتخابية.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تأتي في مقدمة المحافظات من حيث عدد الناخبين بواقع 6 ملايين و634 ألف ناخب موزعين على 12 دائرة، تليها الإسكندرية بعدد 4 ملايين و475 ألف ناخب في 5 دوائر، ثم البحيرة بـ 4 ملايين و388 ألف ناخب في 8 دوائر.

وأضاف أن باقي المحافظات تتراوح أعداد الناخبين فيها بين مئات الآلاف إلى أكثر من 3 ملايين ناخب، وفق الكثافة السكانية بكل دائرة انتخابية.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا منهم 284 عضوا ينتخبوا بالنظام الفردي، و284 عضوا بنظام القائمة، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من إجمالى الأعضاء بما يعنى 28 عضوا ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين والمعينين 596 عضوا.