زعيم الأغلبية بالشيوخ: اتفاق محتمل لإنهاء إغلاق الحكومة دون ضمان للنجاح

عقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة نادرة اليوم الأحد، حيث قال زعيم الجمهوريين إن اتفاقا محتملا "يتطور" بشأن إغلاق الحكومة ولكن لا يوجد ضمان أنه سينهي المأزق المستمر منذ 40 يوما.

وكان هناك علامات قليلة على تحقيق تقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يمكن أن تكون حاسمة في معركة التمويل التي عطلت الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، وهددت المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين وتركت العمال الاتحاديين بدون أجر.

ويعمل كبار الجمهوريين على تقديم حزمة تشريعية من أجل إعادة فتح الحكومة حتى يناير، مع الموافقة أيضا على تمويل لعام كامل لعدة أجزاء من الحكومة، إلا أن الدعم الديمقراطي الضروري لهذا الجهد غير مؤكد.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون أثناء دخوله لافتتاح المجلس إن"الاتفاق يقترب". لكنه حذر من أنه لم يتم التوصل تماما إلى اتفاق. وأصر أعضاء مجلس الشيوخ على توفير الوقت المناسب لقراءة المقترحات، وقد يستغرق الأمر ساعات قبل اتخاذ أي إجراء.

وأضاف ثون "سنرى أين ستكون الأصوات".