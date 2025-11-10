انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل 14 محافظة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت المقرات الانتخابية في 14 محافظة داخل الجمهورية، منذ قليل، فتح أبوابها أمام المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتستمر عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء خلال يومي الاثنين والثلاثاء، لانتخاب 143 مقعدا في محافظات المرحلة الأولى، يتنافس عليها 1281 مرشحا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين فى محافظات المرحلة الأولى والبالغ عددها 14 محافظة، 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، مقسمين على 70 دائرة انتخابية.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أعداد الدوائر والناخبين والمرشحين في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وجاءت كالتالي:

- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان فرعية 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا).

- الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان فرعية 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا).

- الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان فرعية 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا).

- بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان فرعية 479 بها 102 مترشحًا (2096676 ناخبا).

- المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان فرعية 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا).

- أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان فرعية 492 بها 102 مترشحًا (3073670 ناخبا).

- سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان فرعية 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخبا).

- قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان فرعية 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا).

- الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان فرعية 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا).

- أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان فرعية 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبين).

- البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان فرعية 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا).

- الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان فرعية 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا).

- البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان فرعية 753 بها 210 مترشحًا (4388114 ناخبا).

- مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان فرعية 127 بها 13 مترشحًا (375543ناخبا).