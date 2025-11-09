منتخب مصر للناشئين يتأهل رسميا إلى الدور الثاني في كأس العالم

حسم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا تأهله رسميًا إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر، بعد ضمانه التفوق على ثوالث عدد من المجموعات الأخرى في مرحلة المجموعات.

وضمن الفراعنة الصغار التأهل بعد التفوق على ثوالث المجموعات الثانية والثالثة والرابعة، وهي المغرب (3 نقاط) وتونس (3 نقاط) وكوستاريكا (نقطة واحدة)، إلى جانب ثالث المجموعة الثامنة، سواء كان إندونيسيا أو هندوراس، حيث لم يحقق أي منهما نقاطًا قبل لقائهما الأخير.

وبذلك، تأهل منتخب مصر رسميًا كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، حتى في أسوأ السيناريوهات حال خسارته أمام إنجلترا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويختتم المنتخب المصري مشواره في الدور الأول غدًا بمواجهة قوية أمام إنجلترا، لحسم صدارة المجموعة الخامسة التي تضم هايتي وفنزويلا إلى جانبه.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بفوز كبير على هايتي بنتيجة 4–1، قبل أن يحقق تعادلًا إيجابيًا أمام فنزويلا بهدف لمثله في الجولة الثانية.

يُذكر أن البطولة تُقام في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية تحت 17 عامًا.