قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إنّ الحرب في غزة بشكلها السابق قد انتهت بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: «الحركة وافقت على الاتفاق لأن العالم كان يتفرج علينا ونحن نقاتل وحدنا بلحمنا الحي وبدمنا والكل أخذ خطوات جزئية في المنطقة بينما الأمريكان انحازوا لإسرائيل بشكل واضح وقدموا لها الغطاء إن لم يكونوا يشجعون إسرائيل على المضي قدما في الحرب».

وأوضح أنه في ظل تلك المعطيات وافقت الحركة على وقف الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع: «الآن العودة إلى الحرب بشكلها السابق أصبحت مقفلة بشكل كامل وهذا كلام معلن أنه لا عودة إلى الحرب، وليس اتفاقا سريا أو شيئا من تحت الطاولة فالكل يعرف أنه لا عودة للحرب».

ولفت إلى أن إسرائيل الآن ليست في وضع يسمح لها بالعودة إلى الحرب والاستمرار فيها فترة طويلة.

وتابع: «هذه مرحلة أنجزناها ولم تحقق فيها إسرائيل شيئا، فإسرائيل التي تتبجح اليوم وتتحدث عن النصر الحاسم قد فشلت سياسيا وأخلاقيا على كل المستويات ونحن نشاهد ما يحدث في العالم كله وفوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك هو نتيجة لهذا الفشل الإسرائيلي الإعلامي والأخلاقي».

وخلص الهندي إلى القول: «لهذا لا عودة للحرب بشكلها السابق ونحن من جانبنا حمينا شعبنا وهذا كان الموقف منذ البداية».



