إسرائيل تتسلم جثة أحد الأسرى

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، تسلم قوات الجيش الإسرائيلي، جثة أحد الأسرى، اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، فسيتم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي لتحديد هويتها.

وعبرت سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من معبر كيسوفيم متجهة إلى إسرائيل لتسليم جثة رهينة إسرائيلي لسلطات بلاده في إطار عملية لتبادل جثث الأسرى، ضمن المرحلة الأولى من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن "مسلحين في غزة سلموا الصليب الأحمر جثة" يعتقد أنها لأحد الأسرى، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وتمت إعادة رفات 24 محتجزا إلى إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر. وإذا أكدت إسرائيل أن الجثة الأخيرة لرهينة، ستبقى ثلاثة جثث أخرى في غزة.