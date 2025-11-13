قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكمه على الرئيس السوري أحمد الشرع، مرتبط بالتطورات على الأرض.

وتساءل في تصريحات لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، مساء الخميس: «هل تصبح سوريا دولةً مسالمة؟ هل يقضي على الجهاديين في جيشه؟ هل يتعاون معي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا على حدود مرتفعات الجولان؟».

وزعم أن «الدروز السوريين تعرضوا للتعذيب والذبح، بشكل يكاد يكون سيئًا كما حدث في السابع من أكتوبر 2023».

وأضاف: «إذا نُزع السلاح من جنوب غرب سوريا وتم توفير الحماية الدائمة للدروز هناك، فيمكننا المضي قدماً»، بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بمستقبل غزة، أشار إلى أن «بلاده لن تسند أمنها إلى أي جهة خارجية، سواء في غزة أو أي جبهة أخرى».

ونفى خلال حديثه المتداول بشأن منع واشنطن إسرائيل من إتمام مهمتها خلال الحرب مع إيران، التي اندلعت في يونيو الماضي.

وادعى أن الحرب انتهت بتحقيق مجموعة من الأهداف الواضحة، وهي: استهداف المواقع النووية الإيرانية، ومواقع إنتاج الصواريخ، وبعض الأهداف الأخرى.