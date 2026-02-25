إخطار رسمي من إدارة برشلونة لاتحاد الكرة بعودة حمزة عبد الكريم

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، إخطاراً رسمياً من إدارة نادي برشلونة الإسباني، يفيد بضرورة عودة اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح النادي الإسباني في خطابه أن الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لتواجد اللاعب بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق، لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي.

ورغم الأهمية الفنية للاعب مع المنتخب، فإن ضرورة استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا فرضت مغادرته للمعسكر مبكراً بعد موافقة الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض. وذلك لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع نادي برشلونة في الاستحقاقات المقبلة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب، قد استدعى حمزة عبد الكريم للانضمام المعسكر منتخب مواليد 2007 المقام حالياً في مركز المنتخبات الوطنية، وبمجرد وصول اللاعب وقبل الانتظام في المعسكر، وصل خطاب الاستدعاء من برشلونة.