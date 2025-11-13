قال حزب الديمقراطيين (دي66) الوسطي الهولندي اليوم الخميس، إنه سيبدأ محادثات ائتلافية مع حزب النداء الديمقراطي المسيحي (سي دي إيه)، وذلك بعد أسبوعين من فوزه في الانتخابات البرلمانية في هولندا.

وقال الحزبان إنهما يأملان في وضع ورقة سياسات حول المشاكل العاجلة التي تواجه البلاد، قبل أن يطلبا من الأحزاب الأخرى إذا كانت تريد الانضمام إلى المفاوضات على أساس تلك الوثيقة.

ووافق البرلمان على هذه الخطوة المؤقتة وعين مفاوضين اثنين، سيعملان معًا لإنهاء ورقة السياسات في غضون ثلاثة أسابيع.

وفاز حزب دي 66، بقيادة روب ييتن، بالانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، بعد حصده 26 مقعدًا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 مقعدًا.

ولتشكيل حكومة أغلبية مستقرة، ستكون هناك حاجة إلى تحالف من أربعة أحزاب على الأقل.

ويريد حزب دي 66 ائتلافًا وسطياً-يساريًا مع حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ (في في دي)، وحزب النداء الديمقراطي المسيحي (سي دي إيه) وتحالف اليسار الأخضر وحزب العمل (بي في دي إيه)، ولكن ييتن يواجه مهمة صعبة، مع رفض حزب (في في دي ) التعاون مع حزب (بي في دي إيه).

ودعا ييتن الأحزاب في البرلمان إلى "عدم النظر فقط إلى الاختلافات، ولكن أيضًا العمل معا حيثما أمكن ذلك".

ويبلغ ييتن من العمر 38 عامًا ولديه فرص ليصبح رئيس الوزراء المقبل للبلاد.

واستبعدت جميع الأحزاب الكبرى التعاون مع حزب الحرية اليميني المتطرف، بقيادة خيرت فيلدرز، والذي فاز أيضًا بـ 26 مقعدًا في البرلمان لكنه نال عددا أقل من الأصوات مقارنة مع حزب دي 66.