فحص إسرائيلي يؤكد تسلم رفات الضابط هدار جولدن من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحديد هوية رفات الإسرائيلي التي سلمتها حركة حماس للصليب الأحمر ضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" إن "الطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية تمكن من تحديد هوية الرفات، وتبين أنها تعود للنقيب هدار جولدن، الذي قتل في الحرب على غزة عام 2014 وكان يبلغ من العمر 23 عاما حينها.

وكانت إسرائيل قد حاولت على مدار الـ11 عاما الماضية استعادة الرفات عبر جمع معلومات مخابراتية، وشنت عمليات ميدانية خلال الحرب، لكنها فشلت في ذلك. وبذلك، يتبقى 4 رفات لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة.

وكان جولدن قتل مطلع أغسطس 2014 خلال عملية "الجرف الصامد"، وأسر جثمانه من قبل مقاتلي "حماس" أثناء وقف لإطلاق النار استمر 72 ساعة في حينه، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وترهن تل أبيب بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للتدمير الإسرائيلي الهائل بغزة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلتهم تل أبيب، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.