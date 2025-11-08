سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ساعات قليلة وينتهي اليوم الثاني والأخير لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 لينطلق بعدها الاثنين المقبل التصويت في الداخل.

وقبيل انطلاق عملية الاقتراع في الداخل ترصد "الشروق" مجموعة من الأرقام الخاصة بالعملية الانتخابية لتعريف القراء حول عدد المرشحين والدوائر وعدد المقاعد خاصة بعد إجراء الانتخابات على مرحلتين كالتالي:

-اختيار 568 نائبا

انتخابات مجلس النواب 2025 ستشمل اختيار إجمالي 568 نائبا مقسمين بالتساوي على نظامي الفردي والقائمة أي 284 للفردي ومثلها للقائمة.

-عدد المرشحين لخوض الانتخابات

يتنافس في انتخابات مجلس النواب 2597 مرشحا على النظام الفردي وقائمة وحيدة تحت مسمى من أجل مصر.

-القائمة المرشحة

فيما تجرى الانتخابات على نظام القائمة في 4 دوائر، مخصص لدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 102 مقعد، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة 102 مقعد، ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية 40 مقعدا، ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية 40 مقعدا.

-عدد اللجان الانتخابية

تجرى انتخابات مجلس النواب على النظام الفردي في 143 دائرة عامة تضم 10893 لجنة فرعية بمحافظات الجمهورية، بحسب قرار الهيئة بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى والثانية فى انتخابات مجلس النواب.

وتشمل المرحلة الأولى للانتخابات 70 دائرة عامة تضم 5606 لجنة فرعية، وتشمل المرحلة الثانية 73 دائرة عامة تضم 5287 لجنة فرعية.

-محافظات المرحلة الأولى وعدد المرشحين

يتنافس 1821 مرشحا على نظام الفردي في المرحلة الأولى للفوز بـ143 مقعدا.

محافظات المرحلة الأولى

تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة مخصص لها 25 مقعدا والفيوم 10 مقاعد، وبني سويف 9 مقاعد، والمنيا 16 مقعدا، وأسيوط 12 مقعدا، والوادي الجديد مقعدين، وسوهاج 14 مقعدا، وقنا 9 مقاعد والأقصر 3 مقاعد، وأسوان 5 مقاعد، والبحر الأحمر 3 مقاعد، والإسكندرية 15 مقعدا، والبحيرة 18 مقعدا ومطروح مقعدين بإجمالي 143 مقعدا.

-مواعيد المرحلة الأولى

يصوت المصريين في الداخل بمحافظات المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر وتعلن النتيجة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر في الجريدة الرسمية.

وفي حال وجود إعادة في المرحلة الاولى تجرى في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.

ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية الخميس 11 ديسمبر.

-محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين والمقاعد لكل محافظة

فيما يتنافس 1316 مرشحا على نظام الفردي للفوز بـ 141 مقعدا مخصصين لمحافظات المرحلة الثانية كالتالي:

القاهرة 31 مقعدا، والقليوبية 16 مقعدا والدقهلية 21 مقعدا والمنوفية 11 مقعد والغربية 14 مقعدا وكفر الشيخ 10 مقاعد، والشرقية 21 مقعدا ودمياط 4 مقاعد وبور سعيد مقعدين، والإسماعيلية 5 مقاعد والسويس مقعدين، وشمال سيناء مقعدين وجنوب سيناء مقعدين بإجمالي 141 مقعدا.

-الجدول الزمني ومواعيد الانتخابات

وتجرى الانتخاب في الخارج للمرحلة الثانية يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.

وتعلن الهيئة نتيجة الانتخابات للمرحلة الثانية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر.

وحال وجود الإعادة تجرى في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 15 و 16ديسمبر، فيما تجرى في الداخل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، وتعلن النتيجة يوم الخميس 25 ديسمبر.