نيللي كريم: انجذبت لـ«جوازة ولا جنازة» لأن الحكاية هي الأساس… والسينما متعة قبل أي شيء

قالت الفنانة نيللي كريم إن الفكرة الإنسانية لفيلم «جوازة ولا جنازة» كانت السبب الرئيسي في انجذابها إليه، مؤكدة إعجابها بشخصية «تمارا» التي تسعى لتأمين مستقبل ابنها وعائلتها، في الوقت الذي يحاول فيه الطرف الآخر الارتباط بها رغم اختلاف المستوى الاجتماعي، إلا أن الحب ينتصر في النهاية.

وأشارت إلى أنها تقدم خلال أحداث الفيلم شخصية أرستقراطية فقدت ثروتها وأصبحت فقيرة، موضحة أن هذا النموذج موجود بالفعل في الواقع، ومؤكدة أن ما يهمها في اختياراتها الفنية هو القصة الجيدة، لأن السينما في الأساس متعة قبل أي شيء.

وأكدت نيللي كريم استمتاعها بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب، مشيدة باهتمامها الشديد بالتفاصيل، كما أثنت على تعاونها مع الفنان شريف سلامة في ثاني أعمالهما معًا، مشيرة إلى وجود تفاهم وارتياح كبير بينهما.

فيلم «جوازة ولا جنازة» من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، النجمة لبلبة، الفنان اللبناني عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

الفيلم من إخراج أميرة دياب، إشراف على الإنتاج عمر عبد الخالق، مدير التصوير محمد مختار، مونتاج كمال الملاخ، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ستايلست ريما قطب، ديكور أحمد زهران، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما.