عانقت الفرقة القومية العربية للموسيقى مؤلفات الراحل عمار الشريعي في سهرة فنية بعنوان «سهرة شريعي»، أقامتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وقادها المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

فعلى خشبة المسرح الكبير احتشد عدد ضخم من عشاق الفنون الجادة للغوص في بحر النغم والاستمتاع بأعمال صاحب الألحان الأيقونية التي تلامس الروح وتعبر عن المشاعر الإنسانية بعذوبة. وبين الذكريات ارتقى الخيال إلى آفاق الأحلام، وتشكلت عوالم الجمال في مزيج متنوع من المؤلفات الغنائية والدرامية، التي أداها باقتدار نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا: أحمد عصام، منار سمير، محمد طارق، آيات فاروق، إيناس عز الدين، مي حسن، أحمد عفت، والطفلة جنى عفت.

وتضمن البرنامج باقة من أعماله الخالدة، منها:

أرابيسك، الشهد والدموع، وبتسأل يا حبيبي، سيبولي قلبي وارحلوا، أبو العلا البشري، لو مش هتحلم معايا، مبسوطين، طبعًا أحباب، حبيبتي من ضفايرها، أكثر من روحي، العائلة، عربية يا أرض فلسطين، إن كنت ليا وأنا ليك، حديث الصباح والمساء، عجيب الحب، الأيام، كان في فراشة، زيزينيا، الحدود، إلى جانب موسيقى امرأة من زمن الحب.

وجاءت السهرة ضمن استراتيجيات وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية الهادفة إلى إعادة اكتشاف ونشر الألحان الممهورة بالطابع المصري الخالص، وإبراز قيم الوفاء للرموز الذين تركوا بصمات خالدة في مسيرة الإبداع.