سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب بنين بكأس الأمم الأفريقية.

وفاز المنتخب المصري بنتيجة 3-1 في دور الـ16 من البطولة ليتأهل لربع النهائي بعد سيناريو مثير امتدت فيه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله، مباراة كانت صعبة للغاية، وربنا كرمنا، استقبلنا هدفا متأخرا لكن الحمد لله استطعنا الفوز في الوقت الإضافي"

وأضاف: "شرف لأي لاعب تمثيل منتخب مصر، وكلنا واحد، من يشارك أساسيا وجهة نظر خاصة للجهاز الفني، كما أن مجرد التواجد في أمم أفريقيا حلم من أحلام الطفولة".

وعن تعليماته لزميله في الأهلي والمنتخب مروان عطية خلال المباراة: "طبيعي عندما تكون خارج الخطوط تكون أهدأ وتحاول أن تنقل هذا الهدوء للاعبين داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف: "مروان كانت لديه بطاقة صفراء، وكنت أنا وزملائي نحاول تهدئته حتى لا يحصل على إنذار ثان".

وتابع: "ما نعد به الجماهير هو أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ما يرضي طموحاتهم في هذه البطولة".