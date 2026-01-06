مصرع 14 شخصا على الأقل جراء سيول إندونيسيا

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن جرفتهم سيول في منطقة سولاويسي الشمالية بإندونيسيا مع استمرار البحث عن مفقودين.

وقال نوري الدين جوميلينج، المتحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر من أمس الاثنين، تسببت في سيول بجزيرة سياو الواقعة في منطقة سياو تاجولاندانج بيارو، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن السلطات نشرت 16 من رجال الإنقاذ للبحث عن أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين اليوم، مضيفا أن 18 شخصا أصيبوا حتى الآن.

وقال: "نواصل جمع البيانات من السكان المحليين في حالة وجود المزيد من المفقودين"، موضحا أن الطرق الرئيسية في المناطق المتضررة لا تزال مغطاة بالصخور والحطام والطين الكثيف حتى اليوم الثلاثاء.

من جانبه، قال المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا، عبد المهاري، في بيان إنه تسنى إجلاء 444 شخصا على الأقل إلى المدارس والكنائس المحلية بعد السيول.

وأضاف أن السلطات نشرت الحفارات لإخلاء الطرق التي أغلقت بسبب الحطام والطين.

وقال حاكم سولاويسي الشمالية، يوليوس سيلفانوس، إن السيول دمرت أيضا مئات المنازل والمباني الحكومية.

ووقعت السيول في ذروة موسم الأمطار في جزيرة سولاويسي، كما توقعت وكالة الطقس الإندونيسية.

وقالت وكالة الطقس إنه من المتوقع أن تشهد جزر جاوة وسولاويسي والملوك وبابوا ذروة مواسم الأمطار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، مما يزيد من مخاطر الفيضانات.

وبلغت الأمطار في أجزاء أخرى من إندونيسيا مثل سومطرة وبورنيو ذروتها في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار إلى مقتل أكثر من 1000 شخص في سومطرة، ولا يزال المئات في عداد المفقودين.



