الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع: منخفض جوي يضرب البلاد مصحوبا بأمطار ورياح قوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ستشهد أجواء مستقرة ودافئة نهارًا، لا سيما على مدار الأربعاء والخميس.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «القاهرة والناس» إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل العظمى في القاهرة إلى 21 درجة يوم الثلاثاء، على أن ترتفع إلى 23 و24 درجة يومي الأربعاء والخميس، وذلك نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي.

وأضافت أن الطقس سيظل «شديد البرودة» ليلا، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة، وإن كانت درجات الحرارة الصغرى ستشهد تحسنا طفيفا لتتراوح بين 10 لـ 12 درجة مئوية، مقارنة بـ 7 أو 8 درجات في بداية الأسبوع.

وحذرت من أن يوم الجمعة المقبل، سيشهد تأثر البلاد بـ «منخفض جوي متعمق» سيؤدي إلى «حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية» ويصاحب هذا المنخفض نشاط قوي للرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نهارا وليلا، بالإضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات شمال البلاد، على أن تعود الأجواء للاستقرار مجددا يوم السبت.