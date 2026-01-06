عمرو مصطفى يكشف كواليس أغنية «العالم الله»: كانت هدية في سبوع ابنة عامر منيب

كشف الملحن والفنان عمرو مصطفى عن كواليس جمعته بالفنان الراحل عامر منيب في بدايات مشواره الفني، قائلاً إنه التقى به في الاستوديو، وكانت تجمعهما جلسات فنية لصناعة الموسيقى تمتد حتى الفجر في منزل "عامر"، عقب انتهائه من الجامعة، برفقة الشعراء ربيع السيوفي وأحمد علي موسى وخالد تاج الدين.

وأضاف "مصطفى" خلال لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أنه كان حماسه زائدًا عندما يستمع للموسيقى، وهو ما كان يدفع "منيب" لمطالبته بالهدوء، قائلًا له مازحًا: "اهدَى.. هتطلع على السقف".

ولفت إلى محاولات "منيب" لإقناعه بالغناء، حيث كان يؤكد له أن صوته جميل، إلا أنه كان يرفض ذلك، مفضلًا التركيز على التلحين فقط، كاشفًا عن كواليس أغنية "العالم الله" موضحًا أنه لحنها في الأساس كهدية لابنة "منيب" بمناسبة حفل "السبوع" الخاص بها، نظرًا لكونه طالبًا صغيرًا في ذلك الوقت، فكان لا يدري ماذا يحضر لها من هدية، وبعد ذلك قام ببيع الأغنية لاحقًا للفنان عمرو دياب.

واستكمل أنه عرض الأغنية على "منيب" قبل بيعها قائلاً: "قلت له يا عامر هتاخدها ولا لأ قالي لأ… مكنش شكله" ، مضيفًا أن "منيب" فرح بنجاحه، وبعد ذلك لحن له "عامل إيه في حياتك" و"جيت على بالي"، وعندما سأله عن المقابل المادي، أخبره أن يدفع ما يشاء، فإنه لا يريد أموالًا منه.