احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي يتراجع في ديسمبر

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية لأول مرة في سبعة أشهر في ديسمبر الماضي وسط زيادة في التقلبات في سوق الصرف الأجنبي مما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لاستقرار السوق.

بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنهاية الشهر الماضي 428.05 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.6 مليار دولار عن الشهر السابق له، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا هو أول انخفاض شهري بعد أن ارتفع الاحتياطي لمدة ستة أشهر متتالية ليصل في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022.

وقال مسئول في البنك المركزي، إن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من التقلبات في سوق الصرف الأجنبي كانت بمثابة عامل أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي، دون الخوض في التفاصيل.

وتراجعت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في نوفمبر إلى ما دون مستوى 1450 وون لكل دولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، للمرة الثانية منذ أبريل واقتربت من أدنى مستوى لها منذ نحو 16 عاما، عندما بلغت 1480 وون للدولار في الشهر الماضي.

من ناحيتها اتخذت السلطات إجراءات قوية وبدا أنها اتخذت خطوات لدعم العملة. وفي 30 ديسمبر، وهو آخر يوم تداول في عام 2025، بلغ سعر صرف الوون 1439 وون مقابل الدولار بانخفاض قدره 9.2 وون عن الجلسة السابقة.

كما انخفضت قيمة الأوراق المالية الأجنبية الموجودة ضمن الاحتياطي النقدي، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بمقدار 8.22 مليارات دولار مقارنة مع الشهر السابق إلى 371.12 مليار دولار في نهاية ديسمبر، لتمثل حوالي 86.7% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 5.44 مليارات دولار إلى 31.87 مليار دولار، في حين ارتفعت حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 150 مليون دولار إلى 15.89 مليار دولار.

وظلت قيمة سبائك الذهب عند مستوى 4.79 مليار دولار بدون تغيير عن نوفمبر.

وكانت كوريا الجنوبية في المركز التاسع عالميا في نهاية نوفمبر من حيث حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، في حين تصدرت الصين القائمة وتلتها اليابان وسويسرا وروسيا والهند، وفقا للبنك المركزي.