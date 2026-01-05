 مصرع مُدرس إثر تصادم دراجة نارية وتروسيكل في المنيا - بوابة الشروق
الإثنين 5 يناير 2026 10:36 م القاهرة
مصرع مُدرس إثر تصادم دراجة نارية وتروسيكل في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 5 يناير 2026 - 10:29 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يناير 2026 - 10:29 م

لقي مُدرس في العقد الخامس من عمره مصرعه، إثر تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل، على طريق الشيخ فضل التابع لمركز بني مزار بالمنيا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى مغاغة المركزي.

وكان اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الشيخ فضل بين دراجة نارية وتروسيكل؛ ما أسفر عن مصرع شخص.

وبالفحص وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار، تبين مصرع مدرس يدعى "سعيد محمد إسماعيل، 54 سنة"، مقيم ببني مزار، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما تم القبض على صاحب التروسيكل ورفع آثار الحادث.

