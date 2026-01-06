حازم إمام ينصح حسام حسن بشأن التشكيل والتبديلات في المنتخب

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني مطالب بأن يكون أكثر دقة في اختيار عناصر التشكيل وكذلك التبديلات، تجنبا لمواقف صعبة مثل التي واجهها ضد بنين.

واحتاج المنتخب المصري إلى 120 دقيقة لحسم فوزه وتأهله لدور الثمانية على حساب بنتيجة بنتيجة 3-1 في كأس الأمم الأفريقية.

وقال حازم في تصريحات تلفزيونية: "يجب على حسام حسن ضبط التشكيل والتغييرات؛ فقد قمنا بتغييرين فقط في 120 حتى شارك أخيرا مصطفى محمد وكان هناك وقت وقت للتغيير في الشوطين الثالث والرابع لكن لم نستغل ذلك سوى في استهلاك الوقت".

واستطرد قائل: "أنا لا أحب التغييرات الكثيرة في التشكيل وأميل للثوابت.. اليوم تريزيجيه لم يكن صانع ألعاب كان جناح أيسر أو رقم 8 جهة اليسار ، وهذا يحد من قدراته سواء في التمرير لزملائه أو الحلول الفردية".

وأضاف: "أفضل ما في البطولات المجمعة أنها من الممكن أن تخرج فيها بأداء ومكسب في نفس الوقت".

وتابع إمام عبر "أون سبورت": "المشكلة لدينا التراجع بعد الهدف الأول، ومع احترامي الشديد للمنافس، فارق الإمكانيات بيننا شاسع، فلماذا تترك لهم الملعب وتخرج الكرة بشكل خاطئ، بدلا من تهاجم وتسجل المزيد؟".

وواصل: "هذا التراجع لا يشبه شخصية الكابتن حسام ولا المنتخب، ودائما ما نفوز بإقناع على الفرق الأقل منا في الإمكانيات مع حسام حسن، لكن التراجع الذي حدث لا مبرر له شأنه كشأن الهدف"

وقال إمام: "لو أننا أمام منافس آخر وترك له هذه المساحات مع سرعة ومهارة ستكون أزمة حققية".