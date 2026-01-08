مصرع شخصين غرقا في مياه ترعة بأسوان

لقى شخصان مصرعهما، غرقا، مساء اليوم الخميس؛ أثناء السباحة في ترعة قرية توشكى بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة أبوسمبل تحت تصرف النيابة العامة.

كانت وحدة مباحث مركز شرطة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، بلاغا يفيد بالعثور على جثامين شخصين لقيا مصرعمها غرقا أثناء السباحة في مياه ترعة قرية أبو سمبل التابعة لدائرة المركز.

انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين وفاة كلٍ من: عاطف كمال يحيى، 42 سنة، وعبدالحميد محمد سالم، 42 سنة، من المنشأة، وتم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.