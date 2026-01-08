رونالدو بعد خسارة النصر من القادسية: النضال لم ينتهِ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حزنه الشديد بعد الخسارة من القادسية في الدوري السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لم ينتهِ هذا النضال بعد. سنواصل العمل وسننهض معاً".

وانتصر فريق القادسية مساء اليوم الخميس، على النصر بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 14 للدوري السعودي 2025-26.

وتقدم القادسية عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 66 عزز ناهيتان نانديز تقدم القادسية بالهدف الثاني، وقلص كريستيانو رونالدو الفارق بتسجيل هدف النصر في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

ولم يستطع النصر إدراك التعادل أمام القادسية، ليظل "العالمي" بدون فوز في آخر 3 مباريات (تعادل مع الاتفاق، وخسر أمام الأهلي والقادسية).