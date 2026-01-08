استنكر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، «حرب الشائعات والأكاذيب» التي تستهدف الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الحملات يديرها «أصحاب أجندات وخونة وامتدادات لتيارات إرهابية معادية».

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» مساء الخميس: «والله الواقع الصعب الذي تعيشه مصر يخلينا نقول كان الله في عون القيادة السياسية والدولة المصرية».

ولفت إلى التحديات التي تواجهها، قائلا: «أنت كل سنة بتزيد 2 مليون نسمة، وكل سنة عايز مدارس وعيش، إحنا بننتج حوالي 280 مليون رغيف في اليوم.. وبندفع كل شهر 300 مليون دولار من دم البلد علشان نستورد أدوية، يعني 3.6 مليار دولار سنويا للدواء فقط، إحنا بنبني مستشفيات وبنفتح آفاق جديدة في كل مجال».

وقارن بين موقف مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بخدمة الدين، قائلا: «بعض الناس يقول لك الديون، وسابوا كل حاجة وبقت القضية قضية الدين، على فكرة، أمريكا عندها 41 تريليون دولار ديون».

ولفت إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 110% إلى 84%، مع توقعات استمرار الهبوط إلى 77% وربما 60% خلال الفترة المقبلة، معلقا: «أنا كنت ببني بلد، يا جماعة يا اللي بتركزوا على الديون، بلد مفلسة، سابوها لنا مفلسة، شوارع خربانة وتنمية مفيش، سنوات طويلة من الحكم مفيش حد عمل حاجة ذات شأن».

واستعرض السياق التاريخي للأحداث بداية منذ 2013، قائلا: «أنا لما أجي أبني البلد النهارده، مش هبنيها ببلاش، أنا ماعنديش فلوس، كل اللي كان عندي 15 أو 16 مليار دولار احتياطي سنة 2013، ومعدل النمو مكنش بيزيد على 2.6%، وكان عندي حرب داخل البلد، وبواجه إرهاب وقتلة ومجرمين، وسيناء كانت هتتخطف مني، وبواجه حرب على جميع الاتجاهات اليوم».