كشفت تقارير وسائل الإعلام اللبنانية، عن سبب وفاة هلي الرحباني ابن الفنانة الكبيرة فيروز، حيث أكدت أنه عانى من مشكلة في الكلى، أدت إلى تدهور حالته الصحية، وإنه توفي بمنزله، حسبما كشف لهم مصدر مقرب للعائلة، كما أضاف أن الوفاة شكلت فاجعة كبيرة لفيروز.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية، كشفت عن موعد جنازة وعزاء هلي الرحباني، والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 68 عاما، حيث تقام الجنازة يوم السبت المقبل 10 يناير الجاري، في الساعة الثالثة عصرا، في كنيسة رقاد السيدة بمنطقة المحيدثة – بكفيا، على أن يستقر جثمان الراحل في مدافن العائلة، وهي نفس الكنيسة التي شهدت جنازة شقيقه زياد الرحباني.

ويستقبل أفراد العائلة المعزين قبل مراسم الدفن، بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت في صالون كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة.

وفقد المطربة الكبيرة فيروز، نجلها هلي الرحباني اليوم عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد 6 أشهر فقط من رحيل نجلها الأول زياد، وذلك بعد رحلة حياة استثنائية عاشها هلي في كنف والدته، محاطا بحبها ورعايتها حتى لحظاته الأخيرة.

وأغلق هلي برحيله واحدة من أكثر القصص الإنسانية المؤثرة في الفن العربي، كانت بطلتها والدته فيروز أيقون الغناء العربي، حيث يعد هو الأبن الأصغر لها، وولد عام 1958 وهو يعاني من إعاقات ذهنية وحركية، شكلت تحد كبير له ولعائلته، خاصة مع الكثير من التقديرات الطبية التي لم تكن متفائلة بشأن مستقبله الصحي أو طول عمره.

وخلال سنواته الأولى، عرض على فيروز أن يتم إلحاقه بإحدى دور الرعاية المتخصصة، أو أفضل مؤسسات الرعاية في لبنان، إلا أنها رفضت الأمر بشكل قاطع، وقررت أن تكون المسئولة الأولى والأخيرة عن رعايته، رغم انشغالاتها الفنية ومسيرتها الغنائية الواسعة، وحتى مع تقدمها في العمر واحتياجها هي الأخرى لبعض الرعاية.

واختارت فيروز أن تعيش أمومتها مع هلي بعيدا عن الأضواء، مقدمة له رعاية كاملة وحياة مستقرة داخل منزلها، وكانت احتياجاته في مقدمة أولوياتها.

يذكر أن آخر ظهور للمطربة فيروز، كان في عزاء نجلها زياد الرحباني، الذي توفي صباح السبت 26 يوليو الماضي، عن عمر ناهز 69 عاما.